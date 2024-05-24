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        Evinin balkonundan düşüp, öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katındaki evinin balkonundan düşen Hasan Güvenç (25), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:24 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:30
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        Evinin balkonundan düşüp, öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katındaki evinin balkonundan düşen Hasan Güvenç (25), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi 5076 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Hasan Güvenç, evinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Güvenç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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