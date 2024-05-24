Evinin balkonundan düşüp, öldü

Olay, saat 10.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi 5076 Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Hasan Güvenç, evinin balkonundan, dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvenç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Güvenç'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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