Denizde kalp krizi geçiren iş insanı hayatını kaybetti

TATİL için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren Pamukkale Şarapları Yönetim Kurulu Başkanı, Yasin Tokat (76), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güney ilçesinde Pamukkale Şarapları'nın yönetim kurulu başkanı olan Denizlili Yasin Tokat, tatil için gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil bölgesinde bu sabah denizde yüzerken kalp krizi geçirdi. Çevredekiler Tokat'ı kıyıya çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalenin ardından Söke Fehime-Faik Kovagöz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Tokat, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.