Kadın kıyafetleri giyen hırsız, önce kameraya ardından polise yakalandı
DENİZLİ'deduvardan tırmanıp, balkon kapısından girdiği daireden 50 bin TL ile 22 gram altın çalan Servettin Arılık (36), önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı.
DENİZLİ'deduvardan tırmanıp, balkon kapısından girdiği daireden 50 bin TL ile 22 gram altın çalan Servettin Arılık (36), önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Görüntülerden hırsızlık için girdiği evin kapısındaki kamera nedeniyle tanınmamak için kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek çıktığı tespit edilen Arılık, tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde iki kişiye ait iki ayrı otomobilin çalınması ile bir evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, S.M.'nin evine girip, 50 bin TL ile 22 gram altının çalınması olayını Servettin Arılık'ın yaptığı tespit etti. Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı ev tespit edilen Arılık, dün yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Arılık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KIYAFETLERİ DEĞİŞTİRMİŞ
Servettin Arılık'ın Deliktaş Mahallesi'nde S.M.'nin evine hırsızlık için girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; apartmanın girişindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen Arılık'ın birinci kattaki dairenin balkonuna duvardan tırmandığı, hırsızlığın ardından kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek, daire kapısından çıkması yer alıyor. Görüntülerden merdivenleri kullanarak üst kata çıkan Arılık'ın dairenin kapısındaki kameranın önünden geçerken tanınmak için kadın kıyafeti giydiği, ardından üst kattaki boşandığı eşine ait dairenin önünde tekrar bu kıyafetleri çıkarıp, buradan ayrıldığı belirlendi. Öte yandan Arılık'ın çaldığı iki otomobil ile paranın 12 bin TL'lik bölümü bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi.
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