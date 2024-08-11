Kadın kıyafetleri giyen hırsız, önce kameraya ardından polise yakalandı

DENİZLİ'deduvardan tırmanıp, balkon kapısından girdiği daireden 50 bin TL ile 22 gram altın çalan Servettin Arılık (36), önce güvenlik kameralarına ardından polise yakalandı. Görüntülerden hırsızlık için girdiği evin kapısındaki kamera nedeniyle tanınmamak için kadın ev sahibinin kıyafetlerini giyerek çıktığı tespit edilen Arılık, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Deliktaş Mahallesi'nde iki kişiye ait iki ayrı otomobilin çalınması ile bir evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, S.M.'nin evine girip, 50 bin TL ile 22 gram altının çalınması olayını Servettin Arılık'ın yaptığı tespit etti. Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı ev tespit edilen Arılık, dün yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Arılık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.