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        Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü astsubay öldü

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:38 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:40
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        Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü astsubay öldü
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        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşildağ, kurtarılamadı. Yeşildağ'ın görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine izne geldiği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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