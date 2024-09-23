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        Ahır yangınında 93 küçükbaş öldü

        DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 93 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:20
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        Ahır yangınında 93 küçükbaş öldü
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        DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 93 küçükbaş öldü.

        Babadağ ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde dün, Osman Bilgi'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Babadağ ve Sarayköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 93 küçükbaşın öldüğü belirlendi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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