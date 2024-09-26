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        Merkezefendi'de iki yabancı gitti

        BASKETBOL Süper Ligi'ndeki 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:55
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        Merkezefendi'de iki yabancı gitti
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        BASKETBOL Süper Ligi'ndeki 4.'üncü sezonu öncesi hedefini Play-Off ve Avrupa olarak belirleyip güçlü bir kadro kuran Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni yabancılarından ikisini henüz hiçbir resmi maça çıkmadan gönderdi. Sezon öncesi hazırlık maçlarında beklediği performansın altında kalan Denizli ekibinde uyum sorununu aşamayan yeni transferlerden Noah Thomson ve Javon Franklin ile yollar ayrıldı. Sezon başlamadan alınan kararla iki oyuncunun sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Denizli ekibi bu oyuncuların yerine yabancı guard ve uzun forvet arayışlarına başladı. Merkezefendi ligin ilk maçına 4 Ekim Cuma günü evinde Mersin Spor önünde çıkacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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