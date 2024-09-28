Felçli kedisi için yürüteç yaptı

DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde Şahin Bozdağ (52), 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

Ulus Caddesi'nde mobilya mağazası işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin 'Efe' isimli 7 yaşındaki kedisi, 1 yıl önce yaşadıkları apartmanın 7'nci katından düştü. Beton zemine düşen kedi, ağır yaralandı. Şahin Bozdağ, kediyi Denizli'de veterinerlere götürdü. Burada tedavi ettiremeyince İzmir'de özel bir hayvan hastanesine götürüp, 2 kez ameliyat ettirdi. Ancak 'Efe'nin düşmeye bağlı omuriliğindeki 3 ayrı kırık nedeniyle arka bacakları felç kaldı. Bozdağ, sürünerek hayata tutunmaya çalışan kedisine sosyal medyada görerek, iş yerindeki atölyesinde yürüteç tasarladı. Daha sonra bulduğu demir parçaları ve iki tekerlek yardımıyla yürüteci yapan Bozdağ, 'Efe'nin yürüyebilmesini sağladı.