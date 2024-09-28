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        Felçli kedisi için yürüteç yaptı

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde Şahin Bozdağ (52), 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:29 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:35
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        Felçli kedisi için yürüteç yaptı
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        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde Şahin Bozdağ (52), 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

        Ulus Caddesi'nde mobilya mağazası işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin 'Efe' isimli 7 yaşındaki kedisi, 1 yıl önce yaşadıkları apartmanın 7'nci katından düştü. Beton zemine düşen kedi, ağır yaralandı. Şahin Bozdağ, kediyi Denizli'de veterinerlere götürdü. Burada tedavi ettiremeyince İzmir'de özel bir hayvan hastanesine götürüp, 2 kez ameliyat ettirdi. Ancak 'Efe'nin düşmeye bağlı omuriliğindeki 3 ayrı kırık nedeniyle arka bacakları felç kaldı. Bozdağ, sürünerek hayata tutunmaya çalışan kedisine sosyal medyada görerek, iş yerindeki atölyesinde yürüteç tasarladı. Daha sonra bulduğu demir parçaları ve iki tekerlek yardımıyla yürüteci yapan Bozdağ, 'Efe'nin yürüyebilmesini sağladı.

        'KENDİM ATÖLYEMDE TASARLAYIP, YAPTIM'

        İş yerinin etrafında ayrıca 10 kediye de baktığını belirten Şahin Bozdağ, "Bir hayvansever olarak bir kediyi hayata bağlamaya çalıştım. Apartmanın 7'nci katından düşüp, arka bacakları felç olunca gözümüzün önünde sürünerek gitmeye çalışıyordu. İçimiz parçalanıyordu. Sosyal medyada felçli kalan hayvanların yürüteçlerle yürüdüğünü görünce ben de kedimiz için yapmaya karar verdim. Kendim atölyemde tasarlayıp, yaptım. Kediye takıp, yürüttük. Daha alışma sürecinde zorluk çekiyor; ancak böyle hayata tutundu. Şimdi kedimiz daha mutlu" dedi. Ayşe Ekinci ise 'Efe'yi 7 yıl önce bir sokak kedisinin yavrusuyken sahiplendiklerini belirtip, "Onu yürürken görünce mutlu oluyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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