Kasiyer Merve'nin öldürülmesinde sanıklara ceza yağdı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Yusuf Söylemez'in (26) tartışıp, kovaladığı amcasının oğlu Hasan Söylemez'in (25) kaçarak sığındığı markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'ın (28) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 7 kişinin yargılandığı dava sonuçlandı. Son sözlerinde aileden özür dileyen ve pişman olduklarını belirten sanıklardan tüfeği ateşleyip, Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 13 yıl hapis cezası, diğer sanıklara 5'ine 13'er yıl, 1'ine de 9 ay hapis cezası verildi.

Olay, 20 Ağustos 2023'te, Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Söylemez, kız arkadaşı Buse Simay Karakaya ile daha önce ilişki yaşadığı için aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasının oğlu Hasan Söylemez ile parkta buluştu. Yusuf Söylemez buluşma noktasına yanında Emircan Uyar (20), Muhammet Söylemez (20), Furkan Aygün (19), İsmail Bağlan (21), Tolga Gök (18) ve kız arkadaşı Buse Simay Karakaya'yı (19) da getirdi. Burada kuzenler arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı bıçakla Yusuf Söylemez'i elinden yaralayan Hasan Söylemez, kaçıp, parkın karşısındaki bir markete sığındı. Elindeki pompalı tüfekle Hasan Söylemez'in peşinden giden Yusuf Söylemez, önce markette kasiyer olarak çalışan Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e doğru art arda ateş etti. Olayın ardından Yusuf Söylemez ile yanındaki 6 kişi kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Merve Acar ile Hasan Söylemez, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Merve Acar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

OLAYA KARIŞAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Yusuf Söylemez'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. CİNAYET KAMERADA Kasiyer Merve Acar'ın öldürülme anları marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde market önünde Hasan Söylemez ile tartışan Yusuf Söylemez’in ardından yanındaki 6 kişiyle içeri girip, elindeki pompalı tüfekle önce Merve Acar'a ardından Hasan Söylemez'e ateş ettiği görüldü. Çevredekilerin yaralanan Acar'a yardım etmeye çalışması ve Acar'ın sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınması da görüntülerde yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Merve Acar'ı öldürüp, amcasının oğlu Hasan Söylemez'i yaralayan Yusuf Söylemez hakkında 'kadına karşı kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası talep edildi. Olaya karıştıkları belirlenen Emircan Uyar, Muhammet Söylemez, Furkan Aygün, İsmail Bağlan, Tolga Gök ve Yusuf Söylemez'in kız arkadaşı Buse Simay Karakaya 'nın ise 'kadına karşı kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları istendi.