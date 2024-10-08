2'nci kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü

Olay, 4 Ekim'de Yassıhöyük Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Çiftçi emeklisi Ali Aslan, evinin balkonundan dengesini kaybedip 3 metreden beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Aslan, sağlıkçılar tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Aslan, bugün hayatını kaybetti.

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