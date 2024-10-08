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        2'nci kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ali Aslan (69), tedavi gördüğü yoğun bakımda 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:30
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        2'nci kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen Ali Aslan (69), tedavi gördüğü yoğun bakımda 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Olay, 4 Ekim'de Yassıhöyük Mahallesi'ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Çiftçi emeklisi Ali Aslan, evinin balkonundan dengesini kaybedip 3 metreden beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Aslan, sağlıkçılar tarafından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Aslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Aslan, bugün hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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