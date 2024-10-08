Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 09.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Honaz Çevre Yolu'nda meydana geldi. Honaz ilçesi yönüne giden Mehmet Ulasan yönetimindeki 07 BME 127 plakalı otomobil, Yusuf C.'nin kullandığı 20 BJ 692 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, itfaiye tarafından otomobilden çıkartılan Mehmet Ulasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ulasan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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