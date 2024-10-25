Denizli'de orman yangını ikinci gününde

Sabah havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale ediliyor.

Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dün 2 uçak ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi. Havanın kararması üzerine uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı’nda çıkan orman yangını ikinci günde devam ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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