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        Denizli'de orman yangını ikinci gününde

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını ikinci günde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:45
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        Denizli'de orman yangını ikinci gününde
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı’nda çıkan orman yangını ikinci günde devam ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dün 2 uçak ve 1 helikopterle yangına müdahale edildi. Havanın kararması üzerine uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı.

        Sabah havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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