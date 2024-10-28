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        Denizli'de orman yangını 5'inci gününde

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, 5'inci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 28.10.2024 - 14:20
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        Denizli'de orman yangını 5'inci gününde
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı’nda çıkan orman yangını, 5’inci günde de sürüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

        Başkarcı Dağı Künarlık mevkisinde 24 Ekim günü saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, 5’inci günde de devam ediyor. Sarp, dik ve kayalık arazide etkili olan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü ile 6 askeri helikopter, 1023 personel, 12 ilk müdahale aracı, 22 iş makinesi ve 67 arazöz havadan ve karadan müdahale ediyor. İş makineleri bölgede yangının önüne şerit açmaya çalışıyor. Gönüllü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlarla jandarma ve belediyenin de ekiplere desteği sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yangın bölgesine izinsiz giriş yapmak isteyenlere durduruyor.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Denizli'ye gelerek yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.

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