Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor amatöre düşme hattında

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, amatöre düşme hattına geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor amatöre düşme hattında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, amatöre düşme hattına geriledi. Süper Lig'den 2021 yılında düştükten sonra 2023'te 1'inci Lig'e, geçen sezon da 2'nci Lig'e veda ederek tarihinde ilk kez kendini 3'üncü Lig'de bulan Denizlispor, amatör küme kabusu yaşamaya başladı. Kulübün borçları yüzünden gelen transfer yasağı nedeniyle 3 yıldır transfer yapamayan, bu sezona tamamı genç oyuncularla başlayan yeşil-siyahlılar, ligin ilk haftasından sonra 8 maçtır galip gelemedi. Evinde dün Zonguldak Kömürspor'a da 4-0 yenilen Denizlispor, kendisini düşme hattında buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        "Eski eşimle ilişkisi var" dehşeti! Kurşun yağdırıp kabzayla vurdu!
        Sermaye artırımı planı!
        Sermaye artırımı planı!
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        Donald Trump'ın kampanyasında neler öne çıktı?
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Basket zincir kırdı
        Merkezefendi Basket zincir kırdı
        Kale'de zeytin festivali düzenlendi
        Kale'de zeytin festivali düzenlendi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 80-75
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Büyükçekmece Basketbol: 80-75
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Ak Parti Buldan Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Ak Parti Buldan Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        Denizlispor - Zonguldak Kömürspor: 0-4
        Denizlispor - Zonguldak Kömürspor: 0-4