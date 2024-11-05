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        Denizlispor'da Mavioğlu ikna olmadı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da Başkan Ahmet Yıldırım, istifa eden teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nu görevde kalması yönünde ikna edemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:04
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        Denizlispor'da Mavioğlu ikna olmadı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da Başkan Ahmet Yıldırım, istifa eden teknik direktör Çağdaş Mavioğlu'nu görevde kalması yönünde ikna edemedi. Yeşil-beyazlı kulüp, 47 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Çağdaş Mavioğlu ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Takımımızın başına geçici süreyle altyapı hocamız Şükrü Akar getirilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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