Denizlispor Ali Yalçın'ı açıkladı

TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından çıkamayan Denizlispor, teknik direktörlük görevine getirilen Ali Yalçın'ın imzasını resmen duyurdu. Ali Yalçın'la sezon sonuna kadar anlaşıldığı öğrenildi. Yönetimin açıklamasında, "Kulübümüz teknik direktör Ali Yalçın ile anlaşma sağlamıştır. İmza töreni Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkanlarımız Özkan Dibekoğlu ve Kazım Zoroğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Ali Yalçın’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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