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        Üzerine demir bahçe kapısı devrilen 8 yaşındaki Asya öldü

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde tatil için götürüldüğü anneannesinin evinin önünde oynarken üzerine demir bahçe kapısı devrilen Asya Değirmenci (8), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:35
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        Üzerine demir bahçe kapısı devrilen 8 yaşındaki Asya öldü
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde tatil için götürüldüğü anneannesinin evinin önünde oynarken üzerine demir bahçe kapısı devrilen Asya Değirmenci (8), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çivril'in kırsal Irgıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan, annesi hemşire olan Asya Değirmenci, okullara verilen bir haftalık ara tatilde Irgıllı Mahallesi'nde yaşayan anneannesinin yanına götürüldü. Burada evin önünde oynayan Asya Değirmenci'nin üzerine demir bahçe kapısı devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının altından çıkarılan Değirmenci, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Asya Değirmenci, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Değirmenci, burada hayatını kaybetti.

        BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, babası Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli olan Asya Değirmenci için taziye mesajı yayımladı. Başkan Çavuşoğlu'nun mesajında, "Çalışma arkadaşımız Ramazan Değirmenci'nin kızı Asya Değirmenci'nin talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır diliyorum" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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