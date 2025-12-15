Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'de TOBB'un desteğiyle yaptırılan okulların açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Denizli'nin Buldan, Babadağ ve Sarayköy ilçelerinde TOBB'un desteğiyle yaptırılan okulların açılışlarına katıldı.

Buldan ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'nun açılış töreninde konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, yaptıkları proje ve uygulamalarla ülkenin kalkınması için destek olan Hisarcıklıoğlu'na ve oda başkanlarına teşekkür etti.

TOBB'un ülkenin her yerinde okul yapımında destek olduğunu ifade eden Coşkun, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu da eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Yapılan duanın ardından öğrencilerin kurdele kesmesiyle okulun resmi açılışı yapıldı.

Coşkun, Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri daha sonra sınıf ziyareti yaparak öğrencilere hediye verdi.

Vali Coşkun, Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra Babadağ ilçesinde Müşerref Yılmaz Ortaokulu ve Sarayköy ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'nun açılış törenine katıldı.