TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Denizli İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, açıklanan son enflasyon rakamlarına dikkati çekerek, "Enflasyon tek haneye inerse birçok problemimizi çözmüş olacağız. Düşecek başka çaresi yok." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Denizli Sanayi Odası'nda düzenlenen Denizli İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda, kentin metal, makine, döküm, kablo, elektrik-elektronik ve tekstil gibi geniş bir üretim altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Bölge sanayisinin savunma ve havacılık ekosistemine entegrasyonu için de önemli adımlar atmaya çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, rekabet gücünü ve marka değeri artıracak tüm bu çalışmalarla gurur duyduğunu ifade etti.

Son dönemde ekonomi yönetimiyle yapılan görüşmelere değinen Hisarcıklıoğlu, özellikle tekstil ve hazır giyim sektörünün yaşadığı rekabet ve finansman sorunlarının ilgili bakanlıklara aktarıldığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Nefes kredileri kapsamında Denizli'de 850 firma faydalandı. KOBİ'lerin kullandığı faizler yüksek. Bunları kaldırabilmeleri mümkün değil. Bunların başında enflasyonun tek haneye inmesi lazım. Enflasyon tek haneye inerse birçok problemimizi çözmüş olacağız. Düşecek başka çaresi yok." diye konuştu.