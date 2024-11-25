Kamyonun sırtına çarptığı 10 yaşındaki Eymen, ölümden döndü; o anlar kamerada
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde okuldan çıkıp, kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Beyazıt Eymen Özmen'e, sağ tekeri kaldırıma çıkan kamyon çarptı.
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde okuldan çıkıp, kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Beyazıt Eymen Özmen'e, sağ tekeri kaldırıma çıkan kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Özmen'in kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 22 Kasım'da Karaman Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Namık Kemal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Beyazıt Eymen Özmen, okul çıkışında bir arkadaşıyla eve dönmek için yürümeye başladı. Bu sırada iki arkadaştan Özmen'e, sağ tekeri kaldırıma çıkan kamyon çarptı. Kamyonun sırtına çarptığı Özmen yere düştü. Özmen, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; kamyonun Özmen'e çarpması ve durmayıp, yoluna devam etmesi yer alıyor.
Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine kaza yerine giden ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özmen'in kaburgasında kırık oluştuğu belirlendi.
Polis, kamyon şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.
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