Ürün iadesi tartışmasında iş yeri sahibini öldürüp, yeğenini yaralayan şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'de, aldığı inşaat malzemelerini iade etmek için gittiği iş yerinde, tartıştığı iş yeri sahibi Osman Gündoğdu'yu (56) tabancayla öldürüp, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu yaralayan Halil Arat (54), tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi Pamukkale yolundaki beton malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Osman Gündoğdu ile aldığı ürünü iade etmek için gelen Halil Arat arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Halil Arat yanındaki tabancayla Osman Gündoğdu'ya ateş açtı. Gündoğdu ile araya girmeye çalışan yeğeni İbrahim Gündoğdu yaralanırken, Halil Arat ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Gündoğdu, kaldırıldığı özel hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.