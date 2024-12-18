Kendini jandarma üsteğmen olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, kendisini jandarma üsteğmen olarak tanıtıp Ramazan F.'nin (85) 59 bin 600 lirasını alan Mazlum D.'yi (30), jandarma ekipleri yakaladı.

Yahşiler Mahallesi'nde yaşayan Ramazan F., önceki gün dolandırıldığı gerekçesiyle jandarmaya başvurdu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ramazan F.'nin evine gelen kişi tarafından dolandırıldığı belirlendi. Ramazan F.'nin evine giden Mazlum D.'nin kendisini jandarma üsteğmen olarak tanıtıp, elindeki paraların sahte olduğunu, paraları alıp inceleyeceklerini söyleyerek 59 bin 600 lirayı aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Şüpheli Mazlum D.'nin Aydın'da olduğunu tespit eden ekipler, dün adrese operasyon düzenledi. Mazlum D. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum D. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.