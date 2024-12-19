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        13 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalanmamak için kendisini TIR'ın kabinine kilitledi

        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan, jandarma gelince kendisini TIR kabinine kilitleyen Serdar Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:38
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        13 yıl hapisle aranan hükümlü, yakalanmamak için kendisini TIR'ın kabinine kilitledi
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        DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan, jandarma gelince kendisini TIR kabinine kilitleyen Serdar Ç. (28), yakalandı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu madde kullanımı' ve 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' gibi suçlardan kaydı bulunan ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Serdar Ç.'nin, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin kendisini aradığını öğrenen Serdar Ç., çalıştığı iş yerindeki TIR'ın kabinine girerek kapıyı kilitledi. Ekipler, dakikalarca süren uyarılarla Serdar Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Kapının çilingire açtırılacağını öğrenen Serdar Ç., bir süre sonra teslim oldu.

        Serdar Ç.'nin dolandırıcılıktan 7, hırsızlıktan 7, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten 1 olmak üzere toplam 17 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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