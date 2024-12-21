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        Tadilatı yapılan binadan sokağa, beton parçaları düştü

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tadilat sırasında tuğla ve beton parçaları sokağa düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:50
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        Tadilatı yapılan binadan sokağa, beton parçaları düştü
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, tadilat sırasında tuğla ve beton parçaları sokağa düştü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 512/1 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir şirket tarafından tadilat başlatılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ancak çatıdan tadilat sırasında tuğla ve beton parçaları, çay ocağı bulunan sokağa düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Durumu gören esnaf ve çevredekiler, tepki gösterdi. Halkın tavrı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tuğla ve beton parçalarının düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen zabıta ekipleri, tutanak tuttu.

        Olay sırasında sokaktan geçen Ali Can, "Birden inşaatın çatısından beton parçaları sokağa düştü. İyi ki kimse burada oturmuyordu, birinin üzerine düşse ölebilirdi. Yeterli önlemi almıyorlar, daha önce de bu şekilde parçalar düştü" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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