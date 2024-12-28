Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 11 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk
        ABONE OL
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 11 maçta 2 galibiyetle düşme hattına demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki 2024 yılının son maçı saat 20.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi ligde bu sezon çıktığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet alırken, Euroleague'de de zirve yarışında olan Fenerbahçe 11 maçta 10 galibiyet elde etti. Merkezefendi'de Ayberk'in sakatlanarak sezonu kapatması sonrasında transfer edilen Metin Türen de forma giyebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Alın dolgusu kör etti
        Alın dolgusu kör etti
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

        Benzer Haberler

        AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu
        Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu
        Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek
        Merkezefendi'de kaptan ameliyat edilecek
        Bağ evinde çıkan yangında öldü
        Bağ evinde çıkan yangında öldü
        Denizli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Denizli'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Gıda zehirlenmesinden ölüme tutuklama
        Gıda zehirlenmesinden ölüme tutuklama