Merkezefendi'nin konuğu Bahçeşehir Koleji

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 maçını kaybedip sonuncu sıraya adını yazdıran Merkezefendi Belediyesi Basket takımı yarın sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak Öte yandan Merkezefendi, İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Malik Newman'ı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

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