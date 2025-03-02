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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray: 98-96

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper GökçebelMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin TürenGALATASARAY: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 71'İNCİ PERİYOT: 24-30İLK YARI: 52-533'ÜNCÜ PERİYOT: 77-725 FAUL: Samet Geyik (32.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:55
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray: 98-96
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin Türen

        GALATASARAY: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 7

        1'İNCİ PERİYOT: 24-30

        İLK YARI: 52-53

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-72

        5 FAUL: Samet Geyik (32.12) (Galatasaray)

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 19'uncu hafta maçında son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Galatasaray'ı 98-96 mağlup etti. Denizli ekibi 4'üncü galibiyetini elde ederken, Galatasaray 8'inci mağlubiyetini aldı. Konuk takım açın ilk periyodunu 6 sayı önde tamamladı: 24-30. Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Galatasaray, Young'ın son saniye 3'lüğü ile soyunma odasına önde girdi: 52-53. Üçüncü periyotta dış atışlarda isabet bulan Denizli temsilcisi farkı bir ara 11 (73-62) sayıya kadar çıkardı. Merkezefendi Belediyesi Basket son bölüme 5 sayılık avantajla girdi: 77-72. Büyük heyecana sahne olan final periyodunda bitime 33 saniye kala Galatasaray 96-95 öne geçse de Merkezefendi Moddy'nin 3'lüğü ile tekrar öne geçti. Konuk ekip son hücumdan faydalanamadı: 98-96.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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