Merkezefendi Belediyesi Basket - Galatasaray: 98-96
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper GökçebelMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin TürenGALATASARAY: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 71'İNCİ PERİYOT: 24-30İLK YARI: 52-533'ÜNCÜ PERİYOT: 77-725 FAUL: Samet Geyik (32.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cook 17, Vanwijn 1, Newman 13, Egehan Arna 17, Moody 20, Arca Tüloğlu, Bleijenbergh 20, Akif Güven 2, McLemore 8, Metin Türen
GALATASARAY: Young 8, Cummings 19, Samet Geyik 4, Palmer 28, Göksenin Köksal 4, Wallace 4, Blumbergs 12, Buğrahan Tuncer 10, Delgado 7
1'İNCİ PERİYOT: 24-30
İLK YARI: 52-53
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-72
5 FAUL: Samet Geyik (32.12) (Galatasaray)
BASKETBOL Süper Ligi'nde 19'uncu hafta maçında son sıradaki Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Galatasaray'ı 98-96 mağlup etti. Denizli ekibi 4'üncü galibiyetini elde ederken, Galatasaray 8'inci mağlubiyetini aldı. Konuk takım açın ilk periyodunu 6 sayı önde tamamladı: 24-30. Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Galatasaray, Young'ın son saniye 3'lüğü ile soyunma odasına önde girdi: 52-53. Üçüncü periyotta dış atışlarda isabet bulan Denizli temsilcisi farkı bir ara 11 (73-62) sayıya kadar çıkardı. Merkezefendi Belediyesi Basket son bölüme 5 sayılık avantajla girdi: 77-72. Büyük heyecana sahne olan final periyodunda bitime 33 saniye kala Galatasaray 96-95 öne geçse de Merkezefendi Moddy'nin 3'lüğü ile tekrar öne geçti. Konuk ekip son hücumdan faydalanamadı: 98-96.
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