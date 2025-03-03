Merkezefendi yarışa tutundu

DENİZLİ,(DHA- BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon aylardır düşme hattında son sıradan kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, güçlü rakibi Galatasaray'ı heyecan fırtınası şeklinde geçen maçta Moody'nin bitime 17 saniye kala kaydettiği üçlüğüyle 98-96 yenerek nefes aldı. Evindeki son iki maçı kazanan Merkezefendi galibiyet sayısını 4'e çıkarıp bitime 11 hafta kala yarıştan kopmadı. Antrenör Zafer Aktaş, Galatasaray galibiyetinden sonra, "Bizim için bu galibiyetin sezonu değiştiren bir zafer olmasını temenni ediyorum. Oyunu izleyen basketbolseverler de görmüştür, saman alevi gibi bir durumdayız. Böyle bir tutukluk var. İki basketle özgüven kaybına uğruyoruz, geri koşamıyoruz. Ama Galatasaray gibi bir rakibe karşı alınan bu galibiyetle özgüvenimizi yeniden kazanacağımıza inanıyorum. Sonuçta sadece bir maç kazandık, önümüzde 11 final niteliğinde maçımız var. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp sahaya çıkmamız gerekiyor. Bu mücadelenin sonuna kadar içinde olacağız. Umarım Denizli halkı olarak hep birlikte başarırız" dedi.