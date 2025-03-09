Denizlispor - Kırıkkale Futbol Kulübü: 4-1

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapısından çıkan oyuncularından kurulu kadrosuyla kurtuluş savaşı veren Denizlispor, evinde Kırıkkale Futbol Kulübü'nü farklı yendi, haftalar sonra düşme hattından çıktı: 4-1. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibi 9'uncu dakikada Emre Yıldırım, 32'nci dakikada Gökhan Süzen, 65'te Kemal ve 70'inci dakikada Emre Burgaz'ın golleriyle hayati galibiyete uzandı. Konuk takımın tek golü 47'nci dakikada Emre Tosun'dan geldi. Grupta son 4 maçta namağlup 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Denizlispor, 6 puanı FIFA tarafından silinmesine rağmen puan tablosunda en alt basamaktan başladığı tırmanışta 15 puana ulaşarak düşme hattından çıktı.

PROTESTO KRİZİ SON ANDA ÖNLENDİ

Mali krizdeki Denizlispor'da futbolcuların Kırıkkale FK maçında yapmayı planladıkları protesto ise takıma son anda bir miktar ödeme yapılarak önlendi. Yeşil-siyahlılarda kentten kulübe destek gelmediğini ve yönetimin çaresiz kaldığını ifade eden oyuncular Kırıkkale maçına geç başlama ve 90 dakika sonunda sahaya forma bırakma kararı aldı. Yönetim ise prim ve maaş beklentisindeki oyunculara ocak ayı maaşlarını yatırdı.

Yeşil-siyahlı yönetim, "Denizlispor olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreç hepimizi yıpratmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki hepimizin tek bir ortak hedefi var, Denizlispor’u yaşatmak. Başkanından teknik heyetine, futbolcusundan personeline ve en önemlisi büyük Denizlispor taraftarına kadar herkes bu mücadelede bir bütündür. Birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza vererek yolumuza devam edeceğiz! Futbolcularımızın ocak ayı maaşları, Başkanımız Erhan Ergil ve yönetimimizin çabalarıyla ödenmiştir. Bu zorlu mücadelede takımımızın yanında olmak için tüm taraftarlarımızı yarın maça bekliyoruz! Birlikte daha güçlüyüz!" açıklamasını yaptı.