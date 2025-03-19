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        Denizli-Antalya kara yolunda trafik, kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi

        DENİZLİ'de bugün, sabaha karşı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Antalya kara yolunda etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:25
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        Denizli-Antalya kara yolunda trafik, kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi
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        DENİZLİ'de bugün, sabaha karşı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve Antalya kara yolunda etkili oldu. Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde yaşanan kazalar ve kayan araçlardan dolayı, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde ve Denizli Antalya kara yolunda kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde çiçek açan ağaçların üzerleri karla kaplandı. Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı trafik akışını olumsuz etkiledi. Karda kara yolunda kaza yapan araçlar ile kayan araçlardan dolayı trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Polis ekipleri de yolu kesip araç geçişlerine izin vermedi. Araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan polis ekipleri, Cankurtaran mevkisinde ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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