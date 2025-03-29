Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82

Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 85-82 yendi. Maçın 1’inci periyodunda rakibi karşısında 20-19 geride kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 43-42 mağlup kapattı. Karşılaşmanın 3’üncü periyodunu ise 62-58 geride tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket son çeyrekte üstünlük sağladı ve Darüşşafaka'yı 85-82 yenmeyi başardı.

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