Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Berk KurtulmuşMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, EgehanArna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, NnajiDARÜŞŞAFAKA : Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay,Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 131'İNCİ PERİYOT: 19-20DEVRE: 42-433'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 85-82 yendi.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, Egehan
Arna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, Nnaji
DARÜŞŞAFAKA : Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay,
Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 13
1'İNCİ PERİYOT: 19-20
DEVRE: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62
Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 85-82 yendi. Maçın 1’inci periyodunda rakibi karşısında 20-19 geride kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 43-42 mağlup kapattı. Karşılaşmanın 3’üncü periyodunu ise 62-58 geride tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket son çeyrekte üstünlük sağladı ve Darüşşafaka'yı 85-82 yenmeyi başardı.
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