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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Berk KurtulmuşMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, EgehanArna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, NnajiDARÜŞŞAFAKA : Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay,Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 131'İNCİ PERİYOT: 19-20DEVRE: 42-433'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 85-82 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:01
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Berk Kurtulmuş

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Vanwijn 10, Bleijenbergh 20, Akif Güven 16, Egehan

        Arna 7, Moody 10, Arca Tüloğlu, Berke Aygündüz, Newman 7, McLemore 15, Nnaji

        DARÜŞŞAFAKA : Appleby 18, Moore 16, Tinkle 17, Gach 4, Ege Demir 2, Tarık Sezgün, Tolga Kay,

        Enes Berkay Taşkıran 6, Muhaymin Mustafa 6, Pecarski, Brajkovic 13

        1'İNCİ PERİYOT: 19-20

        DEVRE: 42-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-62

        Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 85-82 yendi. Maçın 1’inci periyodunda rakibi karşısında 20-19 geride kalan Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi de 43-42 mağlup kapattı. Karşılaşmanın 3’üncü periyodunu ise 62-58 geride tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket son çeyrekte üstünlük sağladı ve Darüşşafaka'yı 85-82 yenmeyi başardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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