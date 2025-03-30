Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'dan birlik çağrısı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor'da yapılacak kongrede görevi mevcut Başkan Erhan Ergil'den devralacak olan Yasin Özpek, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne geldi ve yeşil-siyahlı kurmaylarla görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'dan birlik çağrısı
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Denizlispor’da yapılacak kongrede görevi mevcut Başkan Erhan Ergil’den devralacak olan Yasin Özpek, Haluk Ulusoy Tesisleri’ne geldi ve yeşil-siyahlı kurmaylarla görüştü. Basın açıklamasında taraftara umut dağıtan kurmaylar destek çağrısında bulunarak, “Biz rantın değil, sevdanın peşindeyiz" ifadelerini kullandı. Puan silme cezasının önüne geçen ve zor zamanda ateşten gömleği giymeye hazırlanan Yasin Özpek, “Hep beraber el ele verdik. Denizlispor’a arkamızı dönemezdik. Bu kulübü kurtarmak için yola çıktık. Borçları çarşamba günü ödeyeceğiz. Ödemeler yapılacak, şimdi futbolcular kendileri için sahaya çıkıp mücadele versinler" diye konuştu. Görevi Yasin Özpek’e devredecek olan Başkan Erhan Ergil, “Mücadele verdik şimdi icraat zamanı. Güçlü bir yönetim arayışımız vardı. Bu çağrımıza Yasin Özpek kulak tıkamadı ve 15 milyon ödeme ile ilgili sorunu çözdü. Şimdi bizim başkan adayımız Yasin Özpek’tir" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Merkezefendi Basket nefes aldı
        Merkezefendi Basket nefes aldı
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan ligde kalm...
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan ligde kalm...
        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Denizli'de bayramlaşma programı düzenlendi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka: 85-82
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
        AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi