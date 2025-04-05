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        Denizlispor'da Özpek tehlikeyi önledi

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da başkan Erhan Ergil'in istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Yasin Özpek, kulübün puan silme cezası almasının önüne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:19
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        Denizlispor'da Özpek tehlikeyi önledi
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Denizlispor'da başkan Erhan Ergil'in istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Yasin Özpek, kulübün puan silme cezası almasının önüne geçti. Yeşil-siyahlılardan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün geçmiş dönemlerden kalan FIFA dosyalarına bağlı borçlarından dolayı karşı karşıya kaldığı puan silme cezası riski, Sayın Yasin Özpek'in özverili katkılarıyla ortadan kaldırılmıştır. Özpek'in yapmış olduğu bu anlamlı ödeme sayesinde, Denizlisporumuzun puan kaybı yaşamasının önüne geçilmiş; kritik bir süreç başarıyla atlatılmıştır. Başta büyük Denizlispor taraftarı, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve kulüp personelimiz adına Yasin Özpek'e gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Özpek'in 114 bin Euro ödeme yaptığı iddia edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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