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        Denizlispor'da yeni başkan Kazancıo

        AMATÖRLig'e düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da geçen hafta başkan Erhan Ergil'in istifası sonrasında kongreye kadar başkanlık görevine Fatih Aslan Kazancıo getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:30
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        Denizlispor'da yeni başkan Kazancıo
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        AMATÖRLig'e düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da geçen hafta başkan Erhan Ergil'in istifası sonrasında kongreye kadar başkanlık görevine Fatih Aslan Kazancıo getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Aslan Kazancıo'nun kulüp başkanımız Erhan Ergil’in kendi isteğiyle istifa etmesinin ardından yapılan görev dağılımı sonucunda bir sonraki genel kurula kadar kulüp başkanı olarak yetkilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Denizlispor'da yönetime talip olup geçen hafta FIFA'daki acil borç dosyalarını ödeyerek uçurumun kıyısındaki takımın puan silme cezaları almasının önüne geçen eski yöneticilerden Yasin Özpek'in, tarihi henüz açıklanmayan kongrede aday olması bekleniyor. Sezona Ahmet Yalın Yıldırım başkanlığında başlayan Denizlispor, Aralık ayındaki kongrede aday bulamamış, Ocak ayındaki olağanüstü kongrede göreve seçilen Mehmet Uğur Tatar da kısa sürede istifa edince aynı ay yönetim içinden Erhan Ergil başkan olmuştu.

        RIZA MERT AMELİYAT OLDU

        Denizlispor'da, Ağrı 1970 Spor maçında sol omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcu Rıza Mert Pişirici ameliyat oldu. Yeşil-siyahlılarda futbolcular ve teknik ekip genç oyuncuyu yalnız bırakmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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