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        Denizlispor için tek ihtimal kaldı

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta Orduspor 1967'ye deplasmanda 1-0 yenilen Denizlispor'un önünde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmemek için yalnız tek şans kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:34
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        Denizlispor için tek ihtimal kaldı
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        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta Orduspor 1967'ye deplasmanda 1-0 yenilen Denizlispor'un önünde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmemek için yalnız tek şans kaldı. Son hafta evinde cumartesi günü iddiasız Niğde Belediyespor'u ağırlayacak 20 puanla düşme hattındaki Denizlispor'un ligde kalmak için kazanması şart. 7 maçtır galip gelemeyen Denizlispor'a yalnız kazanmak yetmeyecek. Yeşil-siyahlı ekip kazanırsa 22 puanlı rakibi Edirnespor'un Play-Off potasındaki Ağrı 1970 Spor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

        Denizlispor'un ligde kalması için grupta 21 puanla düşme potasındaki Büyükçekmece Tepecikspor'un da deplasmanda yine Play-Off'u garantilemeye çalışan Kahramanmaraş İstiklalspor'u yenememesi gerekiyor. Kazanamazsa her şartta düşecek Denizlispor galip gelir, rakipleri takılırsa kurtuluşunu ilan edecek. Tepecikspor kazanamaz, Edirnespor berabere kalırsa ikili averajı Edirne'den iyi olan Denizli 3 puan alması halinde 23 puan ve averajla kümede kalan taraf olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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