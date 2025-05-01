Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Mantar toplamaya gitti, 2 gündür haber alınamıyor

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki gün önce mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir (70) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mantar toplamaya gitti, 2 gündür haber alınamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki gün önce mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir (70) için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Pamukkale ilçesinde yaşayan Mevlüt Kandemir, 29 Nisan'da mantar toplamak için Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormana gitti. Kandemir, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Kandemir'in yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yapılan arama çalışmalarına AKUT, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Denizli arama kurtarma ekibi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ve DAK üyeleri de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Gergin gece
        Gergin gece
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması

        Benzer Haberler

        Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı
        Denizli'de sevgilisinin 2 yaşındaki oğlunu darbeden şüpheli tutuklandı
        Denizli'de 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması sürüyor
        Denizli'de 3 gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması sürüyor
        2 yaşındaki çocuğa vahşeti yaşattı; çocuk yoğun bakımda, anne ile sevgilisi...
        2 yaşındaki çocuğa vahşeti yaşattı; çocuk yoğun bakımda, anne ile sevgilisi...
        Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı
        Denizli'de bir bebeği darbettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı
        Denizli Valisi Coşkun'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
        Denizli Valisi Coşkun'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı