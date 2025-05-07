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        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Şahin (22) ile yanındaki Umut Cırban (19) öldü, Ali Özsan ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:18 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:20
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        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Şahin (22) ile yanındaki Umut Cırban (19) öldü, Ali Özsan ise yaralandı.

        Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Acıpayam istikametine giderken Ali Şahin’in kontrolünü yitirdiği 20 AAG 689 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Şahin ile yanındaki Umut Cırban ve Ali Özsan'ı çıkardı. Sağlık ekibi Umut Cırban ile Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Özsan ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Cırban ile Şahin'in cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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