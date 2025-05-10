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        Merkezefendi'nin konuğu Tofaş

        BASKETBOLSüper Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlamasına rağmen üst üste 4, son 12 maçta 9 galibiyetle bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyip Play-In'e göz kırpan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Tofaş'la oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:00
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        Merkezefendi'nin konuğu Tofaş
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde ilk yarıyı son sırada tamamlamasına rağmen üst üste 4, son 12 maçta 9 galibiyetle bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantileyip Play-In'e göz kırpan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Tofaş'la oynayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Toplam 11 galibiyete ulaşarak üst üste dördüncü sezonunda da Süper Lig'de tutunmayı başaran Denizli temsilcisi son maçında ise haftaya Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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