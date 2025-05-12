Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'de Aktaş gururlu

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki dördüncü sezonunda en alt basamaktan başlayıp ikinci yarıda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş gurur yüklü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 12:22 Güncelleme: 12.05.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'de Aktaş gururlu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BASKETBOLSüper Ligi'ndeki dördüncü sezonunda en alt basamaktan başlayıp ikinci yarıda yaptığı çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş gurur yüklü. Türkiye Basketbol Ligi'nden çıkardığı takımı 4 yıldır Süper Lig'de tutan Aktaş iç sahada 94-92 kaybedilen son Tofaş maçı sonrası açıklama yaptı.

        Tofaş maçına kadar son 12 maçta 9 galibiyet alarak geçen hafta matematiksel olarak kurtuluşunu ilan eden Merkezefendi'de Zafer Aktaş, "Takımımla bir kez daha gurur duydum. Oyuncularımızı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum. Bu hafta itibariyle ligde kalmayı garantileyerek gemiyi limana yanaştırdık. En iyi tebriği de taraftarımız hakediyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        İstanbul bu hafta güneşlenecek
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        Skriniar parladı, Carlos sınıfta kaldı!
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        İsrail basını yazdı: Netanyahu o iddiaları yalanladı
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?
        Rusya-Ukrayna hattında barış İstanbul'da sağlanacak mı?

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş: 92-94
        Merkezefendi Belediyesi Basket - Tofaş: 92-94
        Denizli'de anneler, "günde değil halı sahada" stres atıyor
        Denizli'de anneler, "günde değil halı sahada" stres atıyor
        8. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" s...
        8. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" s...
        Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
        Denizli merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama
        Denizli merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tut...
        Denizli merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli tut...