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        Yük asansörü elektrik tellerine temas etti; akıma kapılan Batuhan öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan Batuhan Koçan (22), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:55
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        Yük asansörü elektrik tellerine temas etti; akıma kapılan Batuhan öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katına eşya taşımak için kurulan yük asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan Batuhan Koçan (22), hayatını kaybetti.

        Olay, dün Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katına ev eşyası taşımak için balkondan yük asansörü kuruldu. Batuhan Koçan'ın kullandığı yük asansörü, eşya taşıdığı sırada sokaktaki elektrik tellerine temas etti. Koçan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, ağır yaralanan Koçan'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Koçan, kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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