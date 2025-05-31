Kas hastası Raziye'nin isteği; Filistin bayrağını simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde doğuştan kas hastası olan ve son dönemde hastanede tedavi gören Raziye Birgül Sar’a (13) moral olmak isteyen çok sayıda kişi, hastanede bahçesinde buluştu. Raziye’ye destek olmak için gelenler, küçük çocuğun istediği üzerine Filistin bayrağını simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı.

Pamukkale ilçesinde oturan Neriman- Ayhan Sar çiftinin kızı Raziye Birgül Sar'a 2 yaşındayken doğuştan kas hastalığı teşhisi konuldu. Bir yandan okula giden bir yandan da Seyyid Emir Sultan Camisi'ndeki çocuk buluşmalarına da katılan Sar, Filistinli çocuklara destek olmak için düzenlenen etkinliklerde gönüllü olarak yer aldı. Sar, camide Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon da bıraktı. Bu süreçte Sar’ın sağlık durumu ağırlaşınca Denizli Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Caminin imamı Muhammed Oğuzalp, Sar’ı hastanede ziyaret etti. Sar, hastanede arkadaşlarını yanında görmek istediğini, camide Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktıkları gibi hastanede de gökyüzüne balon bırakılmasını istedi. İmam Oğuzalp de öğrencisinin bu isteğini yerine getirip, sosyal medyada paylaşarak arkadaş ve ailelerini hastane bahçesinde balonlarla buluşmaya karar verdi. Yaklaşık 200 kişi imam Oğuzalp’in çağrısı üzerine hastane bahçesinde Filistin bayrağı rengindeki balonlarla buluştu. Yakınlarının kucağında hastane penceresinden kendisi için toplananları gören Sar, uzun süre camdan ayrılmadı.