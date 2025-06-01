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        Denizli'de kimyasal su kazanına düşen işçi öldü

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında kimyasal su kazanına düşen Dursun Çığ (53), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:31 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:35
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        Denizli'de kimyasal su kazanına düşen işçi öldü
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında kimyasal su kazanına düşen Dursun Çığ (53), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Gümüşçay Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Dursun Çığ, dengesini kaybederek kimyasal su kazanına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından kazandan çıkarılan Çığ, sağlık ekibi tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Çığ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çığ'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı’nın morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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