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        18 yaşındaki Deniz, asker uğurlama eğlencesinde öldürüldü

        DENİZLİ'ninSerinhisar ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:20
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        18 yaşındaki Deniz, asker uğurlama eğlencesinde öldürüldü
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        DENİZLİ'ninSerinhisar ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada V.T. (18), Deniz Özel'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesine katılan Deniz Özel ile V.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeyle birlikte kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T., yanında taşıdığı bıçakla Deniz Özel'i karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. V.T. kaçarken; aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özel, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel, burada hayatını kaybetti. Kaçan V.T. polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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