18 yaşındaki Deniz, asker uğurlama eğlencesinde öldürüldü

DENİZLİ'ninSerinhisar ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada V.T. (18), Deniz Özel'i (18) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesine katılan Deniz Özel ile V.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeyle birlikte kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T., yanında taşıdığı bıçakla Deniz Özel'i karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. V.T. kaçarken; aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Özel, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel, burada hayatını kaybetti. Kaçan V.T. polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.