Yıldırım, orman yangınına neden oldu; 2 hektar zarar gördü
DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde 2 ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
DENİZLİ'ninHonaz ilçesinde 2 ayrı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.
Sapaca Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu 2 ayrı noktada başladığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 ilk müdahale aracı, 19 arazöz, 2 iş makinesi ve 57 personelle sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü, 2 hektarlık alan zarar gördü.
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