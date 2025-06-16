Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Biri polis memuru, 2 sürücünün yumruklu kavgası kamerada

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde hasarlı kaza sonrası biri polis memuru 2 sürücü arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biri polis memuru, 2 sürücünün yumruklu kavgası kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde hasarlı kaza sonrası biri polis memuru 2 sürücü arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'nde meydana geldi. Mesai bitimi sonrası evine gitmek için yola çıkan Honaz İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memurunun kullandığı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücüler polis memuru ile B.T. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgaya, B.T.'nin yakınları da dahil oldu. Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar darp raporu alıp karşılıklı şikayetçi oldu.

        EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

        Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "15 Haziran 2025 günü saat 19.50 sıralarında Honaz İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli bir polis memuru, mesai bitimi özel aracıyla Denizli merkezindeki ikametine giderken, Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi üzerinde başka bir araçla çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza sonrası araç sürücüsü ve yakınlarıyla polis memuru arasında tehdit, hakaret ve kasten yaralama olayı meydana gelmiş, taraflar polis merkezinde karşılıklı olarak şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Denizli'de fabrikadan hırsızlıkla ilgili 5 şüpheli yakalandı
        Denizli'de fabrikadan hırsızlıkla ilgili 5 şüpheli yakalandı
        Denizli Emniyetinden, polisin özel aracıyla karıştığı trafik kazasına ilişk...
        Denizli Emniyetinden, polisin özel aracıyla karıştığı trafik kazasına ilişk...
        Denizli'de atölyede başlayıp üstteki daireye sıçrayan yangın söndürüldü
        Denizli'de atölyede başlayıp üstteki daireye sıçrayan yangın söndürüldü
        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        Polis baba, kendisini örnek alan oğluyla Denizli'nin huzuru için görev yapı...
        Polis baba, kendisini örnek alan oğluyla Denizli'nin huzuru için görev yapı...