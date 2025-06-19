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        Merkezefendi kadroyu koruyacak

        BASKETBOL Süper Ligi'nde yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezonda kadrosunu önemli oranda koruyacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:50
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        Merkezefendi kadroyu koruyacak
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezonda kadrosunu önemli oranda koruyacak. Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Süper Lig'de 5'inci sezonda da yer almayı garantileyen Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler transferle ilgili açıklama yaptı.

        Kulüpte yıllardır yönetimiyle birlikte görev yapan Veli Deveciler, kadroyu büyük oranda koruyacaklarını belirterek, "Takımda yerli oyuncularımız kalacak. Kadrodaki 2-3 yabancımızla da yola devam edeceğiz. Ligimizi tanıyan ve kaliteli oyuncularla görüşüyoruz. Ligde daha önce forma giymiş ve ligi iyi bilen 1-2 oyuncuyla anlaşmak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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