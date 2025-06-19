Merkezefendi kadroyu koruyacak

BASKETBOL Süper Ligi'nde yaptığı müthiş çıkışla kümede kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezonda kadrosunu önemli oranda koruyacak. Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Süper Lig'de 5'inci sezonda da yer almayı garantileyen Denizli temsilcisinde Başkan Veli Deveciler transferle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpte yıllardır yönetimiyle birlikte görev yapan Veli Deveciler, kadroyu büyük oranda koruyacaklarını belirterek, "Takımda yerli oyuncularımız kalacak. Kadrodaki 2-3 yabancımızla da yola devam edeceğiz. Ligimizi tanıyan ve kaliteli oyuncularla görüşüyoruz. Ligde daha önce forma giymiş ve ligi iyi bilen 1-2 oyuncuyla anlaşmak istiyoruz" dedi.