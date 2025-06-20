Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Arkadaşlarını uğurlarken 5'inci kattan düşen Esra öldü

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde arkadaşlarını uğurlarken 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen gayrimenkul danışmanı Esra Ekinci (29), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arkadaşlarını uğurlarken 5'inci kattan düşen Esra öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde arkadaşlarını uğurlarken 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki balkondan düşen gayrimenkul danışmanı Esra Ekinci (29), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Kayaköy Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kendi evine gelen gayrimenkul danışmanı Esra Ekinci, bir süre dairede sohbet ettikten sonra arkadaşlarını uğurlamak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Ekinci, iddiaya göre 7 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekinci, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Esra Ekinci, kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        Mezarını kazdırdı, 1 gün sonra fenalaşıp hayatını kaybetti!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Denizli'de düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
        Denizli'de düştüğü havuzda boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü
        Denizli'de balkondan düşen kadın öldü
        Denizli'de balkondan düşen kadın öldü
        Denizlispor'dan Mehmet Uz için suç duyurusu
        Denizlispor'dan Mehmet Uz için suç duyurusu
        Denizli'de evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Denizli'de evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Merkezefendi kadroyu koruyacak
        Merkezefendi kadroyu koruyacak