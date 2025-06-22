Denizli İdmanyurdu'nda Kaynak ayrıldı
BÖLGESELAmatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselmesine rağmen mali sıkıntılar nedeniyle belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Gökhan Kaynak yuvadan uçtu.
BÖLGESELAmatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselmesine rağmen mali sıkıntılar nedeniyle belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Gökhan Kaynak yuvadan uçtu. Gökhan Kaynak, kulüpte yaşanan belirsizlikler ve kendi hedefleri doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu. Kaynak, ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Kırmızı-siyahlıların Denizli kent merkezinde profesyonel lig maçlarını oynayacak saha bulamaması nedeniyle Kızılcabölük ve Çivril Stadında oynamak için müracaat edeceği öğrenilmişti.
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