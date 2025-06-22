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        Denizli İdmanyurdu'nda Kaynak ayrıldı

        BÖLGESELAmatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselmesine rağmen mali sıkıntılar nedeniyle belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Gökhan Kaynak yuvadan uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:21 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:25
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        Denizli İdmanyurdu'nda Kaynak ayrıldı
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        BÖLGESELAmatör Lig'den ilk kez 3'üncü Lig'e yükselmesine rağmen mali sıkıntılar nedeniyle belirsizlik yaşayan Denizli İdmanyurdu'nda takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Gökhan Kaynak yuvadan uçtu. Gökhan Kaynak, kulüpte yaşanan belirsizlikler ve kendi hedefleri doğrultusunda görevinden ayrıldığını duyurdu. Kaynak, ayrılık kararını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Kırmızı-siyahlıların Denizli kent merkezinde profesyonel lig maçlarını oynayacak saha bulamaması nedeniyle Kızılcabölük ve Çivril Stadında oynamak için müracaat edeceği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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