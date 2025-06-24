Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın

Tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki hırdavat ile mutfak malzemeleri deposunda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

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