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        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın

        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda bir depoda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:45
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        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın
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        DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesindeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki bazı dükkanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki hırdavat ile mutfak malzemeleri deposunda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki bazı dükkanlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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