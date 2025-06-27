Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'de evine düzenlenen operasyonda 904 gram esrar ve bahçesinde yetiştirdiği 290 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:55 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'de evine düzenlenen operasyonda 904 gram esrar ve bahçesinde yetiştirdiği 290 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Merkezefendi ilçesindeki evine önceki gün operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 5 parça halinde toplam 904 gram esrar, bahçeyi ekilmiş 290 kök dişi Hint keneviri, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        'Komiser' yalanıyla vurguna operasyon!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        KADES ihbarına giden polise bıçaklı saldırı!
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Denizlispor'a 12 puan silme cezası
        Denizlispor'a 12 puan silme cezası
        Merkezefendi'nin yıldızını Erokspor kaptı
        Merkezefendi'nin yıldızını Erokspor kaptı
        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın (2)
        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın (2)
        Denizli'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı
        Denizli'de 3 katlı iş yerinde yangın çıktı
        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın
        Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yangın
        Denizli'de düğün hazırlığı yapan çiftin ziynet eşyasını çalan şüpheli tutuk...
        Denizli'de düğün hazırlığı yapan çiftin ziynet eşyasını çalan şüpheli tutuk...