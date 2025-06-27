Evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

DENİZLİ'de evine düzenlenen operasyonda 904 gram esrar ve bahçesinde yetiştirdiği 290 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde sattığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelinin Merkezefendi ilçesindeki evine önceki gün operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada, 5 parça halinde toplam 904 gram esrar, bahçeyi ekilmiş 290 kök dişi Hint keneviri, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.