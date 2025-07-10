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        Denizli'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakaladı

        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, polisin göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda biri Kamerun uyruklu organizatör ile 11 Afrikalı düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:25
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        Denizli'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakaladı
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        DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, polisin göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda biri Kamerun uyruklu organizatör ile 11 Afrikalı düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Kamerun uyruklu Yab Abass'ın (23) Denizli üzerinden insan kaçakçılığı yapacağı üzerine ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri Abass'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Denizli üzerinden Muğla'nın Fethiye ilçesine, oradan da Ege Denizinden Avrupa ülkelerine çıkarılacağı bilgisine ulaşan polis, organizatör Abass'ın da içinde olduğu minibüsü 8 Temmuz'da Acıpayam ilçesinde operasyonla durdurdu. Abass ile birlikte uyrukları Senegal, Etiyopya, Kamerun, Eritre ve Gabon olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalanıp, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Abass tutuklandı. 11 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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